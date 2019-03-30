Yatırımcı rehberi (6)30 Mart 2019 Cumartesi 11:20
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,056112
|1,95
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|537,938827
|1,76
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu
|0,033758
|1,45
|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç.Fonu
|1,334588
|0,54
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,220358
|0,51
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,052557
|1,75
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu
|0,015372
|1,01
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028655
|0,53
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022298
|0,26
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,188442
|0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,072860
|1,34
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,059168
|0,16
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,038408
|0,07
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,069211
|0,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,912052
|0,71
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,046454
|0,47
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,030229
|0,43
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|7,678344
|0,41
|Ak Portföy Değ. Fon
|0,150105
|0,39
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,978552
|1,22
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016791
|1,11
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,055169
|1,08
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,032093
|0,81
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu
|0,020703
|0,78
|Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,029805
|1,42
|İş Portföy Altın Fonu
|0,026315
|1,42
|ING Portföy Altın Fonu
|0,026207
|1,40
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,023579
|1,36
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,057121
|1,34
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024090
|0,42
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018713
|0,41
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,041903
|0,41
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,048584
|0,41
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,554585
|0,40
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,577422
|-8,42
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,409519
|-7,80
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,170358
|-6,38
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040172
|-5,28
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|134,774453
|-4,79
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,381446
|-2,33
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,188189
|-2,08
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,582374
|-1,84
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,515417
|-1,81
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. FonSep. Öz. F.
|1,174399
|-1,81
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,043765
|-15,27
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,085878
|-15,00
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,236089
|-10,68
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,465348
|-10,59
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,021926
|-10,58
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,039638
|-8,69
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,317152
|-7,86
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,233431
|-7,22
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,021478
|-6,46
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,449501
|-6,19
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,866245
|-8,74
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu
|0,025570
|-8,53
|AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,952298
|-6,06
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|18,297390
|-5,87
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)
|0,038830
|-5,59
|Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,858046
|-0,56
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
YORUM YAZ