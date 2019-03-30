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Yatırımcı rehberi (6)

30 Mart 2019 Cumartesi 11:20
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0561121,95
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF537,9388271,76
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,0337581,45
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç.Fonu1,3345880,54
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,2203580,51
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0525571,75
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0153721,01
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0286550,53
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0222980,26
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,1884420,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0728601,34
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0591680,16
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0384080,07
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0692110,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,9120520,71
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,0464540,47
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,0302290,43
İş Portföy İki. Değ. Fon7,6783440,41
Ak Portföy Değ. Fon0,1501050,39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu0,9785521,22
Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,0167911,11
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,0551691,08
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0320930,81
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,0207030,78
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
Deniz Port. Altın Fonu0,0298051,42
İş Portföy Altın Fonu0,0263151,42
ING Portföy Altın Fonu0,0262071,40
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0235791,36
TEB Portföy Altın Fonu0,0571211,34
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0240900,42
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0187130,41
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,0419030,41
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0485840,41
Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,5545850,40
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,577422-8,42
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,409519-7,80
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,170358-6,38
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,040172-5,28
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu134,774453-4,79
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,381446-2,33
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,188189-2,08
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,582374-1,84
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,515417-1,81
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. FonSep. Öz. F.1,174399-1,81
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,043765-15,27
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,085878-15,00
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,236089-10,68
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)3,465348-10,59
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,021926-10,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,039638-8,69
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,317152-7,86
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon15,233431-7,22
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,021478-6,46
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,449501-6,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)0,866245-8,74
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,025570-8,53
AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu0,952298-6,06
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)18,297390-5,87
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)0,038830-5,59
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,858046-0,56


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:20
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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