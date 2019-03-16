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Yatırımcı rehberi (6)

16 Mart 2019 Cumartesi 11:13
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları)Borç. Araç.F.0,0418621,23
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu0,0244621,20
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç.Fonu1,5299751,20
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fon5,2850721,15
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,0329931,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0150922,92
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0219782,32
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,1625781,94
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0222221,57
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,0227041,54
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,0458414,39
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0334143,41
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu62,1917293,12
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0583272,79
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0683882,48
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon0,9978741,66
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0397531,46
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4343631,17
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,0664351,09
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,8931451,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0315291,53
Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,0164591,49
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)0,0409671,48
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,0540771,46
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu0,9582141,38
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0196451,54
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0331041,51
Deniz Port. Altın Fonu0,0291071,50
Garanti Portföy Altın Fonu0,0649881,49
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0230451,48
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu7,7447050,42
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu60,3555650,41
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu101,7197180,41
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0481950,41
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0185620,41
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,623270-1,65
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,438906-1,35
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,179996-1,26
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu140,411038-0,62
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,041935-0,45
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,377191-1,79
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,050635-1,66
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,137328-1,50
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,024232-1,46
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen.Fonu (HSYF)0,890904-1,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,340604-0,92
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,043092-0,27
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,022706-0,23
HSBC Portföy Değ. Fon78,580201-0,22
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,094970-0,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,453243-1,73
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)0,934917-0,94
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)1,297945-0,11
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,430874-0,05
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,028085-0,03

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:13
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