Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları)Borç. Araç.F. 0,041862 1,23 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu 0,024462 1,20 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç.Fonu 1,529975 1,20 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fon 5,285072 1,15 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu 0,032993 1,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu 0,015092 2,92 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021978 2,32 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,162578 1,94 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022222 1,57 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F 0,022704 1,54 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu 0,045841 4,39 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033414 3,41 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu 62,191729 3,12 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,058327 2,79 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068388 2,48 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,997874 1,66 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,039753 1,46 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,434363 1,17 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon 0,066435 1,09 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,893145 1,04 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031529 1,53 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016459 1,49 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF) 0,040967 1,48 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054077 1,46 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,958214 1,38 Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,019645 1,54 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033104 1,51 Deniz Port. Altın Fonu 0,029107 1,50 Garanti Portföy Altın Fonu 0,064988 1,49 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023045 1,48 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,744705 0,42 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 60,355565 0,41 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 101,719718 0,41 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,048195 0,41 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018562 0,41 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,623270 -1,65 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,438906 -1,35 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,179996 -1,26 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 140,411038 -0,62 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041935 -0,45 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,377191 -1,79 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,050635 -1,66 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,137328 -1,50 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024232 -1,46 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen.Fonu (HSYF) 0,890904 -1,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,340604 -0,92 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043092 -0,27 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022706 -0,23 HSBC Portföy Değ. Fon 78,580201 -0,22 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,094970 -0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,453243 -1,73 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF) 0,934917 -0,94 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,297945 -0,11 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,430874 -0,05 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu 0,028085 -0,03 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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