Yatırımcı rehberi (6)09 Mart 2019 Cumartesi 11:07
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|526,596667
|2,39
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,054498
|2,13
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz)Fonu
|0,048235
|1,75
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu
|0,036825
|1,65
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,663547
|1,59
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,050631
|1,69
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu
|0,014664
|1,28
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028090
|1,27
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021878
|1,21
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,121473
|1,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,070313
|2,11
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,413185
|1,57
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu
|0,034397
|1,57
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,037096
|1,52
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,032311
|1,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,873600
|1,45
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon
|0,065716
|0,89
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,098389
|0,69
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,577052
|0,54
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,033623
|0,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu
|0,020336
|2,30
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu
|1,880546
|2,09
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,977092
|1,83
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,966626
|1,55
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. KatılımFonu
|0,014248
|0,65
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,712448
|0,43
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|17,734043
|0,43
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,251427
|0,43
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,047999
|0,43
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023800
|0,43
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç.Fonu
|1,511896
|-7,62
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,633752
|-1,36
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,444912
|-1,06
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç.Fonu
|1,542280
|-0,75
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,182286
|-0,74
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021480
|-1,01
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. FonSep. Öz. F.
|1,180920
|-0,34
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,591603
|-0,32
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,468335
|-0,31
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,571852
|-0,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu
|0,043913
|-3,76
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,224502
|-3,13
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20(HSY) BYF
|35,841236
|-2,59
|İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen.Yoğun BYF
|35,490012
|-2,58
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon(HSYF)
|0,096820
|-2,57
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,981580
|-3,47
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043210
|-1,80
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,024808
|-1,74
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,343766
|-1,28
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,246516
|-1,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,009935
|-1,99
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,299362
|-1,91
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu
|0,028094
|-1,87
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)
|0,040368
|-1,46
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|19,508160
|-1,35
|Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,361168
|-2,17
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,054951
|-0,71
|İş Portföy Altın Fonu
|0,025325
|-0,67
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032611
|-0,67
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028678
|-0,67
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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