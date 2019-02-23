Yatırımcı rehberi (6)23 Şubat 2019 Cumartesi 11:32
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu
|0,031701
|1,14
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,123225
|0,92
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz)Özel Fonu
|5,589596
|0,78
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz)Fonu
|0,047008
|0,77
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu
|0,036072
|0,75
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu
|0,014466
|4,05
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022095
|3,72
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021368
|3,57
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,085819
|1,55
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F
|0,022227
|1,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu
|0,043452
|10,56
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,038192
|3,22
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,036120
|2,88
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu
|0,033504
|2,28
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,070588
|2,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,026784
|3,46
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,802039
|1,99
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,425659
|1,47
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,109512
|1,28
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017052
|1,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|19,421067
|4,23
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,934266
|3,29
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,301217
|2,89
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031540
|2,71
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016480
|2,65
|Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,055889
|2,67
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033158
|2,66
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,029138
|2,65
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,064993
|2,63
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,023078
|2,62
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,018323
|0,44
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,486850
|0,44
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,047593
|0,44
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|59,598523
|0,44
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|56,338478
|0,44
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,636042
|-0,93
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,445667
|-0,80
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042217
|-0,44
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,182344
|-0,38
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|140,654150
|-0,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,187514
|-0,52
|Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,262076
|-0,22
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,475716
|-0,18
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon(HSYF)
|0,097383
|-0,12
|İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen.Yoğun BYF
|35,699408
|-0,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|77,690697
|-0,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030944
|-0,03
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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