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Yatırımcı rehberi (6)

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:32
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,0317011,14
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,1232250,92
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz)Özel Fonu5,5895960,78
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz)Fonu0,0470080,77
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu0,0360720,75
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0144664,05
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0220953,72
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0213683,57
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,0858191,55
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,0222271,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,04345210,56
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0381923,22
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0361202,88
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu0,0335042,28
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0705882,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0267843,46
Gedik Portföy Karma Fon0,8020391,99
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4256591,47
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1095121,28
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0170521,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)19,4210674,23
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)0,9342663,29
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)1,3012172,89
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0315402,71
Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,0164802,65
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
TEB Portföy Altın Fonu0,0558892,67
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0331582,66
Deniz Port. Altın Fonu0,0291382,65
Garanti Portföy Altın Fonu0,0649932,63
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0230782,62
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0183230,44
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,4868500,44
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0475930,44
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu59,5985230,44
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu56,3384780,44
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,636042-0,93
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,445667-0,80
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,042217-0,44
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,182344-0,38
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu140,654150-0,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,187514-0,52
Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,262076-0,22
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,475716-0,18
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon(HSYF)0,097383-0,12
İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen.Yoğun BYF35,699408-0,10
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon77,690697-0,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu0,030944-0,03

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:32
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