Yatırımcı rehberi (6)16 Şubat 2019 Cumartesi 11:05
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu
|0,023765
|3,15
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz)Fonu
|0,046651
|1,12
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|512,706036
|1,02
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,052839
|0,96
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz)Özel Fonu
|5,546463
|0,80
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu
|0,013903
|4,61
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,053905
|1,59
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049332
|1,36
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,321749
|0,69
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,178372
|0,46
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,055415
|2,87
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,031313
|2,32
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|66,568315
|2,23
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu
|58,726801
|2,21
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu
|0,039302
|2,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,820387
|0,91
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,026170
|0,77
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,786414
|0,73
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,033123
|0,67
|Vakıf Portföy İki. Değ. Fon
|126,698530
|0,66
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu
|0,019656
|1,20
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) KatılımFonu
|0,023551
|0,96
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030707
|0,90
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016054
|0,87
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052804
|0,85
|Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,174400
|1,09
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|202,942701
|1,01
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019168
|0,88
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,054437
|0,88
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028385
|0,87
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|80,143916
|0,45
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,018243
|0,43
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,918583
|0,43
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,047386
|0,43
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|56,094270
|0,43
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042402
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen.Fonu (HSYF)
|0,866367
|-1,92
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,049258
|-1,48
|Strateji Portföy Bir. His. Sen.Fonu(HSYF)
|8,193420
|-1,10
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,019123
|-1,00
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,111689
|-0,99
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,992489
|-1,24
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,631080
|-1,00
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,341294
|-0,92
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,997970
|-0,57
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,093543
|-0,40
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)
|0,039719
|-1,30
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030952
|-0,76
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu
|0,027414
|-0,30
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,264705
|-0,12
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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