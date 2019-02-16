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Yatırımcı rehberi (6)

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu0,0237653,15
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz)Fonu0,0466511,12
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF512,7060361,02
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0528390,96
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz)Özel Fonu5,5464630,80
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0139034,61
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,0539051,59
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0493321,36
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,3217490,69
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,1783720,46
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0554152,87
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0313132,32
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)66,5683152,23
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu58,7268012,21
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,0393022,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,8203870,91
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0261700,77
Gedik Portföy Karma Fon0,7864140,73
Deniz Port. Bir. Değ. Fon0,0331230,67
Vakıf Portföy İki. Değ. Fon126,6985300,66
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,0196561,20
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) KatılımFonu0,0235510,96
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0307070,90
Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,0160540,87
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,0528040,85
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Altın BYF20,1744001,09
Bizim Portföy Altın Katılım BYF202,9427011,01
Fiba Portföy Altın Fonu0,0191680,88
TEB Portföy Altın Fonu0,0544370,88
Deniz Port. Altın Fonu0,0283850,87
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu80,1439160,45
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0182430,43
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu4,9185830,43
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0473860,43
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu56,0942700,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,042402-0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen.Fonu (HSYF)0,866367-1,92
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,049258-1,48
Strateji Portföy Bir. His. Sen.Fonu(HSYF)8,193420-1,10
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu(HSYF)0,019123-1,00
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu(HSYF)0,111689-0,99
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,992489-1,24
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon1,631080-1,00
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,341294-0,92
Tacirler Portföy Değ. Fon0,997970-0,57
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,093543-0,40
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)0,039719-1,30
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu0,030952-0,76
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,027414-0,30
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)1,264705-0,12

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:05
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