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Yatırımcı rehberi (6)

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz)Fonu0,0461342,23
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu0,0355442,06
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,4722391,91
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fon5,0769791,74
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz)Özel Fonu5,5022151,72
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0271820,31
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0486720,26
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,3655560,22
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,1729800,21
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,5772700,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,3336911,12
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu0,0323681,04
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0335940,94
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0661840,86
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0306030,62
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0049162,13
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,0930750,94
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,1467610,94
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,8039300,87
Deniz Port. Bir. Değ. Fon0,0329040,79
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İki. Kira Sert. KatılımFonu0,0140931,13
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,0194221,11
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. KatılımFonu0,0120721,05
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,9407330,89
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu1,8134100,87
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF200,9131160,53
QNB Finans Portföy Altın BYF19,9572640,46
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu4,8972840,45
Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0184620,44
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,4740070,43
İş Portföy Para Piyasası Fonu229,5032160,43
Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,5387680,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,196436-0,81
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,641762-0,74
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,448786-0,68
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,042419-0,49
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,182355-0,38
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,013290-1,03
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,021909-0,56
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,020613-0,37
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021252-0,37
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,124528-0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,038490-5,05
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)65,115188-3,62
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,048004-2,66
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,092686-2,32
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,186127-2,12
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,042866-1,26
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,245414-1,10
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon16,203997-1,02
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,344470-1,01
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,107622-0,85
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,027497-0,92
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)0,040244-0,89
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)1,266177-0,74
AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu0,985429-0,43
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)0,901951-0,35
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,495329-1,48
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,032029-0,08
TEB Portföy Altın Fonu0,053961-0,07
Deniz Port. Altın Fonu0,028139-0,06
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,022296-0,05

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:04
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