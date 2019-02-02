Yatırımcı rehberi (6)02 Şubat 2019 Cumartesi 11:14
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,451867
|3,53
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,646554
|3,02
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,198031
|2,76
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,183049
|2,65
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042627
|2,62
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021330
|3,44
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F
|0,022033
|1,49
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,574571
|1,14
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,555194
|1,04
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,019437
|1,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|67,563529
|5,32
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,069945
|4,69
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu
|0,040537
|4,22
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,417863
|4,08
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,024329
|3,78
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,006882
|3,58
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043415
|3,20
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,783734
|2,78
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,347981
|2,77
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,248152
|2,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu
|0,027751
|2,58
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031537
|1,94
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,275652
|1,82
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030475
|1,46
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|18,463264
|1,42
|Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,758491
|3,36
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|199,860196
|1,39
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032056
|1,32
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,866517
|1,32
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022308
|1,29
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|55,622986
|0,44
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,018089
|0,44
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,875265
|0,44
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,467634
|0,44
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|79,475409
|0,43
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|499,981463
|-1,67
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu
|0,031132
|-1,32
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,051883
|-1,20
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,060215
|-0,77
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fon
|4,990009
|-0,71
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu
|0,013428
|-0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu
|0,032036
|-0,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon
|0,063511
|-0,63
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,788357
|-0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu
|0,019209
|-1,02
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu
|1,797779
|-0,84
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,932433
|-0,54
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,903296
|-0,53
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014707
|-0,07
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
YORUM YAZ