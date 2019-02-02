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Yatırımcı rehberi (6)

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:14
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4518673,53
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6465543,02
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1980312,76
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1830492,65
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,0426272,62
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0213303,44
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,0220331,49
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,5745711,14
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,5551941,04
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,0194371,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)67,5635295,32
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0699454,69
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,0405374,22
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,4178634,08
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0243293,78
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0068823,58
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0434153,20
Gedik Portföy Karma Fon0,7837342,78
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3479812,77
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2481522,43
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,0277512,58
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,0315371,94
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)1,2756521,82
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0304751,46
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)18,4632641,42
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,7584913,36
Bizim Portföy Altın Katılım BYF199,8601961,39
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0320561,32
QNB Finans Portföy Altın BYF19,8665171,32
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0223081,29
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu55,6229860,44
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0180890,44
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu4,8752650,44
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,4676340,44
ING Portföy Para Piyasası Fonu79,4754090,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF499,981463-1,67
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,031132-1,32
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,051883-1,20
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,060215-0,77
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fon4,990009-0,71
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,013428-0,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu0,032036-0,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,063511-0,63
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,788357-0,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,019209-1,02
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu1,797779-0,84
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,932433-0,54
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)1,903296-0,53
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,014707-0,07

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:14
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