Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,451867 3,53 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,646554 3,02 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,198031 2,76 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183049 2,65 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042627 2,62 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021330 3,44 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F 0,022033 1,49 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,574571 1,14 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,555194 1,04 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,019437 1,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF) 67,563529 5,32 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069945 4,69 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu 0,040537 4,22 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,417863 4,08 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024329 3,78 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,006882 3,58 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043415 3,20 Gedik Portföy Karma Fon 0,783734 2,78 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,347981 2,77 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,248152 2,43 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu 0,027751 2,58 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031537 1,94 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF) 1,275652 1,82 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030475 1,46 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF) 18,463264 1,42 Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,758491 3,36 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 199,860196 1,39 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032056 1,32 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,866517 1,32 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022308 1,29 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 55,622986 0,44 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018089 0,44 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,875265 0,44 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,467634 0,44 ING Portföy Para Piyasası Fonu 79,475409 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 499,981463 -1,67 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu 0,031132 -1,32 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,051883 -1,20 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,060215 -0,77 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fon 4,990009 -0,71 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu 0,013428 -0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu 0,032036 -0,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon 0,063511 -0,63 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,788357 -0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu 0,019209 -1,02 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu 1,797779 -0,84 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,932433 -0,54 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,903296 -0,53 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014707 -0,07 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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