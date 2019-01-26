Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu 0,138693 1,64 Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu 0,022938 1,41 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,436467 1,32 İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,041539 1,20 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,178325 1,13 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu 1,350585 1,23 TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu 1,115740 1,19 Ziraat Portföy Fon SepetiFonu 1,487835 1,03 Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu 1,556818 0,90 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F. 1,161256 0,84 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,066814 7,39 Ata Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,133113 6,61 Ata Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,023442 6,57 Fiba Portföy His. Sen.Fonu(HSYF) 1,189879 6,33 Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,873815 6,13 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,042069 5,17 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,111304 4,96 Gedik Portföy Karma Fon 0,762550 4,01 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,338609 3,96 İstanbul Portföy İki. Değ.Fon 0,242264 3,65 Yatırım Fonları - KatılımFonları İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF) 0,030938 6,41 Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 1,252821 6,05 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,979202 4,26 Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040128 3,86 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,897384 2,97 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu 4,854016 0,46 İş Portföy Para Piyasası Fonu 227,539151 0,44 Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu 7,516092 0,44 Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu 1,461265 0,44 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,018021 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 508,477830 -2,14 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,052512 -1,11 Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu 2,076172 -0,75 Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 0,045417 -0,65 Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,434263 0,00 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,020620 -2,17 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,020534 -1,81 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,048481 -1,66 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 1,999378 -1,03 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,027024 -0,84 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 56,553472 -2,50 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,030004 -2,21 İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu 0,064400 -1,30 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,024647 -1,27 Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu 0,034261 -1,06 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 0,963974 -1,74 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,092042 -0,33 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,790935 -0,26 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,557771 -0,14 Yatırım Fonları - KatılımFonları Halk Portföy Altın KatılımFonu 0,015720 -2,52 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,030035 -2,43 Vakıf Portföy Altın KatılımFonu 0,051783 -2,14 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 0,917831 -2,10 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 0,971172 -2,01 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,181380 -2,92 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,606875 -2,62 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031637 -2,53 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 197,121235 -2,53 TEB Portföy Altın Fonu 0,053318 -2,44

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.





(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.