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Yatırımcı rehberi (6)

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:08
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar)Bor. Araç. Fonu0,1386931,64
Deniz Port. Euro. (Döviz)Borç. Araç. Fonu0,0229381,41
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,4364671,32
İş Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,0415391,20
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,1783251,13
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,3505851,23
TEB Portföy Bir. Fon Sep.Fonu1,1157401,19
Ziraat Portföy Fon SepetiFonu1,4878351,03
Ak Portföy İki. Fon SepetiFonu1,5568180,90
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. vePlat. Fon Sep. Öz. F.1,1612560,84
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Gedik Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)0,0668147,39
Ata Portföy Bir. His. Sen.Fonu (HSYF)0,1331136,61
Ata Portföy İki. His. Sen.Fonu (HSYF)0,0234426,57
Fiba Portföy His. Sen.Fonu(HSYF)1,1898796,33
Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,8738156,13
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,0420695,17
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon16,1113044,96
Gedik Portföy Karma Fon0,7625504,01
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3386093,96
İstanbul Portföy İki. Değ.Fon0,2422643,65
Yatırım Fonları - KatılımFonları
İş Portföy Katılım His. Sen.Fonu (HSYF)0,0309386,41
Ziraat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)1,2528216,05
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu0,9792024,26
Bizim Portföy İnş. Sek.Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,0401283,86
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,8973842,97
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para PiyasasıFonu4,8540160,46
İş Portföy Para Piyasası Fonu227,5391510,44
Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu7,5160920,44
Fiba Port. Şekerbank ParaPiyasası Fonu1,4612650,44
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0180210,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF508,477830-2,14
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,052512-1,11
Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu2,076172-0,75
Kare Portföy İki. Borç. Araç.(Döviz) Fonu0,045417-0,65
Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu5,4342630,00
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,020620-2,17
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,020534-1,81
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,048481-1,66
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu1,999378-1,03
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,027024-0,84
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu56,553472-2,50
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,030004-2,21
İş Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,064400-1,30
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,024647-1,27
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,034261-1,06
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon0,963974-1,74
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,092042-0,33
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,790935-0,26
Taaleri Portföy Değ. Fon0,557771-0,14
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Halk Portföy Altın KatılımFonu0,015720-2,52
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,030035-2,43
Vakıf Portföy Altın KatılımFonu0,051783-2,14
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu0,917831-2,10
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu0,971172-2,01
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,181380-2,92
QNB Finans Portföy Altın BYF19,606875-2,62
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,031637-2,53
Bizim Portföy Altın KatılımBYF197,121235-2,53
TEB Portföy Altın Fonu0,053318-2,44


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.


(Sürecek)

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:08
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