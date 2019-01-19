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Yatırımcı rehberi (6)

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu218,1149632,81
Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu250,8018482,66
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,0237302,54
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1909672,35
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6212602,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,4726581,57
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,1026141,27
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,5428850,89
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. FonSep. Öz. F.1,1515440,81
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,5274270,81
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,04705215,37
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,08980314,66
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)3,4923329,18
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,2429908,61
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)1,1579418,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0400015,94
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2337245,34
ING Portföy Bir. Değ. Fon2,9486734,97
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3257263,94
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon15,3494643,87
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,0263143,30
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)0,0386373,09
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0165651,87
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)17,6807741,83
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,0290741,70
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İş Portföy Para Piyasası Fonu226,5335460,46
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu55,1519410,45
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu4,8319790,45
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0179350,45
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu58,3296590,44
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz)Fonu0,045714-1,95
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz)Özel Fonu5,434451-1,73
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu0,022620-1,73
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu0,034920-1,68
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,381051-1,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021077-2,76
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,013538-2,74
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027253-1,64
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,049298-1,59
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,020276-1,37
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,034627-3,33
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu0,031916-2,21
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,063639-1,48
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,065248-1,27
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu0,024965-1,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,063228-1,72
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,981013-1,57
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,795629-1,02
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. ÖzelFon0,010010-0,53
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,016127-2,09
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,030783-2,00
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)1,928851-1,92
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,052915-1,85
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu0,937508-1,81
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,697440-2,39
TEB Portföy Altın Fonu0,054653-2,11
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,032458-2,10
HSBC Portföy Altın Fonu1,992606-2,07
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,022571-2,06

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
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