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Yatırımcı rehberi (6)

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç.Fonu1,60616112,97
Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç.Fonu0,0355152,42
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,1101012,14
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,0315901,88
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0193370,70
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,01392011,08
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,0221525,38
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,0482604,95
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0210404,41
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,3255322,34
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0307748,95
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu58,5477467,91
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0540037,42
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0645926,19
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen.Fonu (HSYF)0,7889476,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,9966245,17
Tacirler Portföy Değ. Fon0,9266774,46
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon14,7778474,06
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0377573,75
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon1,5594353,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)1,1706625,26
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)17,3622494,40
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,0285884,13
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,0254733,36
AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu0,9239083,28
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,0648380,71
TEB Portföy Altın Fonu0,0558310,64
ING Portföy Altın Fonu0,0255780,64
Fiba Portföy Altın Fonu0,0196170,64
HSBC Portföy Altın Fonu2,0347260,64
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu0,0212770,58
İş Portföy Para Piyasası Fonu225,5052150,45
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,4485290,45
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu7,4505800,44
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu4,8102290,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF526,079447-0,65
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,186579-0,48
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları)Borç. Araç.F.0,040506-0,48
Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları)Borç.Araç.Fonu0,037294-0,38
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,055721-0,37
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,015933-0,94
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,390931-0,73
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,064337-0,43
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,078454-0,25
Oyak Portföy İki. Değ. Fon0,020007-0,07
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,130257-1,12
QNB Finans Portföy Altın BYF20,414944-0,92
Bizim Portföy Altın Katılım BYF204,976550-0,73

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:04
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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