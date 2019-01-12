Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç.Fonu 1,606161 12,97 Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç.Fonu 0,035515 2,42 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,110101 2,14 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu 0,031590 1,88 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,019337 0,70 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu 0,013920 11,08 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F 0,022152 5,38 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,048260 4,95 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021040 4,41 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,325532 2,34 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030774 8,95 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu 58,547746 7,91 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054003 7,42 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064592 6,19 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen.Fonu (HSYF) 0,788947 6,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,996624 5,17 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,926677 4,46 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,777847 4,06 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037757 3,75 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,559435 3,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF) 1,170662 5,26 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF) 17,362249 4,40 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028588 4,13 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu 0,025473 3,36 AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu 0,923908 3,28 Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,064838 0,71 TEB Portföy Altın Fonu 0,055831 0,64 ING Portföy Altın Fonu 0,025578 0,64 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019617 0,64 HSBC Portföy Altın Fonu 2,034726 0,64 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu 0,021277 0,58 İş Portföy Para Piyasası Fonu 225,505215 0,45 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,448529 0,45 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,450580 0,44 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,810229 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 526,079447 -0,65 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186579 -0,48 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları)Borç. Araç.F. 0,040506 -0,48 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları)Borç.Araç.Fonu 0,037294 -0,38 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,055721 -0,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015933 -0,94 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,390931 -0,73 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon 0,064337 -0,43 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,078454 -0,25 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020007 -0,07 Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,130257 -1,12 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,414944 -0,92 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 204,976550 -0,73

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(Sürecek)