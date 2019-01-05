Yatırımcı rehberi (6)05 Ocak 2019 Cumartesi 11:04
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz)Fonu
|0,046434
|3,65
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|529,512309
|3,38
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu
|0,035381
|3,35
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,452897
|3,31
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu
|0,031008
|3,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu
|0,012532
|7,07
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021401
|4,56
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,951688
|4,50
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027197
|3,89
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049221
|3,59
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,034215
|4,56
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,063593
|4,36
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu
|0,031378
|4,06
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,060827
|3,36
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu
|0,023979
|2,65
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,798947
|2,59
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon
|0,064614
|2,58
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,947665
|2,45
|TEB Portföy İki. Değ. Fon
|0,076976
|1,47
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,043507
|1,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016366
|4,44
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,031214
|4,21
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053579
|4,04
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,949032
|3,94
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu
|1,860733
|3,37
|Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,335710
|7,14
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,604561
|5,11
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,053111
|4,69
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033003
|4,45
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,021823
|4,42
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|17,069565
|0,47
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017790
|0,45
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,442086
|0,45
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|4,789604
|0,44
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,018070
|0,44
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|91,592861
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank.His.S.Y.BYF
|11,249450
|-6,46
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,075649
|-5,81
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,039504
|-5,79
|Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|3,285494
|-5,36
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,085411
|-5,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,393801
|-5,15
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,036392
|-4,38
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016084
|-3,96
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,201278
|-3,76
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,305537
|-3,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)
|0,036490
|-3,25
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu
|0,024645
|-3,06
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,112179
|-2,99
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027453
|-2,76
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,838990
|-2,53
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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