0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (6)

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz)Fonu0,0464343,65
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF529,5123093,38
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu0,0353813,35
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,4528973,31
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,0310083,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0125327,07
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0214014,56
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu1,9516884,50
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0271973,89
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0492213,59
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0342154,56
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0635934,36
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu0,0313784,06
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0608273,36
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu0,0239792,65
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,7989472,59
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,0646142,58
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,9476652,45
TEB Portföy İki. Değ. Fon0,0769761,47
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,0435071,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,0163664,44
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0312144,21
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,0535794,04
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu0,9490323,94
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu1,8607333,37
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,3357107,14
QNB Finans Portföy Altın BYF20,6045615,11
Ak Portföy Altın Fonu0,0531114,69
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0330034,45
HSBC Portföy Altın Fonu2,0218234,42
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu17,0695650,47
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0177900,45
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,4420860,45
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu4,7896040,44
Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0180700,44
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu91,5928610,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank.His.S.Y.BYF11,249450-6,46
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,075649-5,81
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,039504-5,79
Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen.Fonu (HSYF)3,285494-5,36
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,085411-5,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,393801-5,15
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,036392-4,38
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,016084-3,96
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon14,201278-3,76
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,305537-3,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)0,036490-3,25
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,024645-3,06
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)1,112179-2,99
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,027453-2,76
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)0,838990-2,53

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:04
  1. Yatırımcı rehberi (6)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım, İmamoğlu ile telefonla görüştü
    1. Yıldırım, İmamoğlu ile telefonla görüştü
    2. "Özel sektörün teşviksiz yaşamaya..
    3. Yabancı turist hedefi 50 milyona..
    4. Türkiye okul tatil sürelerinde 33 OECD..
    5. E-ticaret firmaları "mobil"e odaklandı
    6. Gram altında 16 yılın rekoru
    7. Yatırımcı rehberi (10)
    8. Yatırımcı rehberi (9)
    9. Yatırımcı rehberi (8)
    10. Yatırımcı rehberi (7)
    11. Mertcan'dan acı haber geldi
    12. Yatırımcı rehberi (6)
    13. Başta sigara olmak üzere türün..
    14. Yatırımcı rehberi (4)
    15. Yatırımcı rehberi (5)
    16. Sağlık Bakanlığı yerel seçim..
    17. Yatırımcı rehberi (3)
    18. Djokovic yarı finalde elendi
    19. Yatırımcı rehberi (2)
    20. Yatırımcı rehberi (1)
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!