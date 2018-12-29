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Yatırımcı rehberi (6)

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF512,1790450,94
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu0,0342350,77
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,2779640,76
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz)Fonu0,0448010,75
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz)Özel Fonu5,3746700,68
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0204671,42
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0475161,05
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,1212000,49
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. FonSep. Öz. F.1,1351680,37
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,4099000,36
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu54,0141251,70
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0494421,46
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0281190,98
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)59,1722580,59
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu0,0233590,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Atlas Portföy Bir. Değ. Fon1,4009151,08
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0167480,99
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,0135190,84
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4151920,77
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon0,0198680,60
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,0156701,93
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0299541,90
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,0514961,79
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu0,9130301,71
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)1,8972820,73
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,1132683,86
Bizim Portföy Altın Katılım BYF197,8368442,19
QNB Finans Portföy Altın BYF19,6031462,17
İş Portföy Altın Fonu0,0244521,92
Ak Portföy Altın Fonu0,0507311,91
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0177110,48
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu97,1117000,48
Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,5251080,47
Deniz Port. Para Piyasası Fonu0,7942830,47
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu7,3869380,46
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu91,596563-0,65
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç.Fonu1,488449-0,50
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,001147-0,42
Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu241,207354-0,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,020091-1,63
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,011705-1,21
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu1,867730-1,09
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,026179-0,24
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,080136-0,16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,032724-1,88
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,869294-1,76
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,146779-1,66
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,234672-1,65
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,047902-1,63
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon1,513013-1,08
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon14,756608-0,92
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,924981-0,88
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,033049-0,81
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,088022-0,76
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu0,914788-1,68
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)0,037716-1,38
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,028232-1,17
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)1,146445-0,87
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,025423-0,85

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:04
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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