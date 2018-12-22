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Yatırımcı rehberi (6)

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:47
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6040873,47
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF262,9759742,97
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4173552,76
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1712552,17
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1853811,99
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,5105710,80
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,4953750,59
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,4048070,45
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. FonSep. Öz. F.1,1310090,42
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,2693920,36
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0418444,66
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank.His.S.Y.BYF11,9920114,59
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0801504,15
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)3,2433751,76
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20(HSY) BYF32,1273831,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,0642171,49
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,0628481,32
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,0209201,29
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2241771,25
İş Portföy Üç. Değişken Fon1,1352161,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu1,2957180,50
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,2231240,48
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) KatılımFonu1,4623500,47
Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) KatılımFonu0,0132570,47
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0159780,45
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İş Portföy Para Piyasası Fonu222,5472560,46
Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,5226680,46
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,4295950,45
ING Portföy Para Piyasası Fonu77,4510280,45
Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0179110,45
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,010120-5,02
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,009599-2,25
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,029996-1,88
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF507,391291-1,73
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,051865-1,66
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,011848-14,26
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu1,888376-6,36
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,020423-5,32
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,047020-4,66
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,020474-4,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu53,112737-9,44
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,027847-8,99
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,048729-8,54
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,061655-7,63
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,058986-6,64
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,933197-5,88
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,752952-2,00
TEB Portföy Üç. Değ. Fon0,064497-0,61
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon1,529569-0,52
HSBC Portföy Değ. Fon74,555318-0,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,019163-1,67
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,028566-1,58
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)16,959390-1,58
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)1,156509-1,47
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu1,787781-1,41
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
Şeker Port. Altın Fonu0,030937-2,01
QNB Finans Portföy Gümüş BYF16,476964-1,56
HSBC Portföy Altın Fonu1,900294-1,36
Ak Portföy Altın Fonu0,049780-1,36
TEB Portföy Altın Fonu0,052162-1,35

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 11:47
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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