Yatırımcı rehberi (6)22 Aralık 2018 Cumartesi 11:47
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,604087
|3,47
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|262,975974
|2,97
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,417355
|2,76
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,171255
|2,17
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,185381
|1,99
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,510571
|0,80
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,495375
|0,59
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,404807
|0,45
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. FonSep. Öz. F.
|1,131009
|0,42
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,269392
|0,36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,041844
|4,66
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank.His.S.Y.BYF
|11,992011
|4,59
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,080150
|4,15
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,243375
|1,76
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20(HSY) BYF
|32,127383
|1,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,064217
|1,49
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon
|0,062848
|1,32
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,020920
|1,29
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,224177
|1,25
|İş Portföy Üç. Değişken Fon
|1,135216
|1,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,295718
|0,50
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,223124
|0,48
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) KatılımFonu
|1,462350
|0,47
|Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) KatılımFonu
|0,013257
|0,47
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015978
|0,45
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|222,547256
|0,46
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,522668
|0,46
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,429595
|0,45
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|77,451028
|0,45
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017911
|0,45
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,010120
|-5,02
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,009599
|-2,25
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu
|0,029996
|-1,88
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|507,391291
|-1,73
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,051865
|-1,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu
|0,011848
|-14,26
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,888376
|-6,36
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020423
|-5,32
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,047020
|-4,66
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F
|0,020474
|-4,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu
|53,112737
|-9,44
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,027847
|-8,99
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,048729
|-8,54
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,061655
|-7,63
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,058986
|-6,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,933197
|-5,88
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,752952
|-2,00
|TEB Portföy Üç. Değ. Fon
|0,064497
|-0,61
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,529569
|-0,52
|HSBC Portföy Değ. Fon
|74,555318
|-0,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu
|0,019163
|-1,67
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,028566
|-1,58
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|16,959390
|-1,58
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,156509
|-1,47
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu
|1,787781
|-1,41
|Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
|Şeker Port. Altın Fonu
|0,030937
|-2,01
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,476964
|-1,56
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,900294
|-1,36
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,049780
|-1,36
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,052162
|-1,35
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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