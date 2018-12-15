Yatırımcı rehberi (6)15 Aralık 2018 Cumartesi 11:11
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,100470
|1,82
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç.Fonu
|0,133540
|1,75
|QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç.Araç. Fonu
|0,163531
|1,73
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları)Borç. Araç.F.
|0,039090
|1,67
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fonu
|1,686084
|1,62
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu
|0,013818
|2,16
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,016672
|1,19
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020546
|1,13
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026890
|0,56
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,398570
|0,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|59,754594
|1,84
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,034984
|1,27
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu
|0,024303
|0,39
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066748
|0,24
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon
|0,062028
|1,56
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|1,564742
|0,84
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,546797
|0,83
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. ÖzelFon
|0,009803
|0,69
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,025094
|0,65
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,029774
|0,62
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015583
|0,61
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,051206
|0,60
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,907901
|0,57
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,217221
|0,53
|Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,738179
|1,48
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,018575
|0,60
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,050465
|0,60
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,027564
|0,59
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,926526
|0,59
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,520291
|0,55
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,669553
|0,49
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|221,525690
|0,49
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017550
|0,48
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|16,842061
|0,47
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,406147
|-2,60
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,583856
|-2,44
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|255,379590
|-2,34
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,167620
|-2,02
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,039347
|-2,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021570
|-0,93
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F
|0,021326
|-0,38
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049316
|-0,30
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,498574
|-0,28
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,304174
|-0,17
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu
|0,036099
|-4,40
|Strateji Portföy Bir. His. Sen.Fonu(HSYF)
|7,527011
|-2,99
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,254782
|-2,87
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,103881
|-2,77
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,033984
|-2,48
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,005406
|-62,52
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,028867
|-18,93
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038026
|-2,03
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,991491
|-1,86
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,738196
|-1,83
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,868692
|-4,14
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029026
|-2,90
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|17,231580
|-2,43
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,173759
|-2,27
|AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,943380
|-2,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,274913
|-0,51
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|194,778967
|-0,47
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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