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Yatırımcı rehberi (6)

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:11
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu2,1004701,82
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç.Fonu0,1335401,75
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç.Araç. Fonu0,1635311,73
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları)Borç. Araç.F.0,0390901,67
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fonu1,6860841,62
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0138182,16
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,0166721,19
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0205461,13
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0268900,56
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,3985700,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)59,7545941,84
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0349841,27
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu0,0243030,39
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0667480,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,0620281,56
Garanti Portföy Bir. Değ. Fon1,5647420,84
Taaleri Portföy Değ. Fon0,5467970,83
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. ÖzelFon0,0098030,69
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0250940,65
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0297740,62
Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,0155830,61
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,0512060,60
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu0,9079010,57
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,2172210,53
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF16,7381791,48
Fiba Portföy Altın Fonu0,0185750,60
Ak Portföy Altın Fonu0,0504650,60
Deniz Port. Altın Fonu0,0275640,59
HSBC Portföy Altın Fonu1,9265260,59
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,5202910,55
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,6695530,49
İş Portföy Para Piyasası Fonu221,5256900,49
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0175500,48
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu16,8420610,47
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,406147-2,60
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,583856-2,44
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF255,379590-2,34
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,167620-2,02
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,039347-2,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021570-0,93
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,021326-0,38
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,049316-0,30
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,498574-0,28
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,304174-0,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,036099-4,40
Strateji Portföy Bir. His. Sen.Fonu(HSYF)7,527011-2,99
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,254782-2,87
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu(HSYF)0,103881-2,77
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,033984-2,48
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,005406-62,52
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,028867-18,93
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,038026-2,03
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,991491-1,86
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon14,738196-1,83
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)0,868692-4,14
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,029026-2,90
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)17,231580-2,43
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)1,173759-2,27
AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu0,943380-2,04
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Altın BYF19,274913-0,51
Bizim Portföy Altın Katılım BYF194,778967-0,47

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:11
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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