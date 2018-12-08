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Yatırımcı rehberi (6)

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:16
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0531284,29
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,2322724,20
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu0,0339284,18
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları)Borç. Araç.F.0,0384494,16
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz)Fonu0,0447204,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0135264,77
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0217734,36
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0203173,49
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0494653,37
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0267402,77
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0306583,14
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu58,9221692,89
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0544042,84
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu0,0242092,16
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)58,6769691,60
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,0610774,05
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,7825612,46
Meksa Portföy İki. Değ. Fon0,0505462,07
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0102681,48
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. ÖzelFon0,0097361,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,0154894,78
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0295914,74
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,0509034,42
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu0,9027484,21
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)1,8936294,19
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Altın BYF19,3735275,23
Ak Portföy Altın Fonu0,0501644,94
Bizim Portföy Altın Katılım BYF195,6970874,88
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0312534,77
QNB Finans Portföy Gümüş BYF16,4942614,76
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0177490,50
İş Portföy Para Piyasası Fonu220,4562060,48
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu7,2861840,48
Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,5174360,48
Deniz Port. Para Piyasası Fonu0,7836380,47
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,598439-1,77
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF261,504341-1,38
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,416986-1,25
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,185477-0,89
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,171083-0,86
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu1,992934-0,25
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank.His.S.Y.BYF11,660195-5,97
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,078394-5,84
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,040782-5,75
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,193227-3,56
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20(HSY) BYF32,134541-3,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,038813-2,25
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,316832-2,22
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon15,013034-2,03
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,224405-1,91
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,402899-1,80
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,026087-1,10
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)1,200995-0,90
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu0,030511-0,35
AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu0,963054-0,20
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. KatılımFonu0,011674-0,13


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:16
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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