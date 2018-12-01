THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (6)

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:27
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6092383,02
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4222442,43
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu300,0545532,02
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF265,1563902,01
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1725741,86
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,2934670,94
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,1140950,56
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu1,9980000,53
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,0797680,52
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,4184500,46
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0466205,03
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,2372414,62
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,0386134,18
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0179764,17
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0244014,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0397073,70
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon15,3240593,03
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2287782,91
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3240112,22
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1030872,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)0,9043823,37
AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu0,9649373,10
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)1,2119542,89
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)17,5316672,76
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,0298452,24
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,5149800,46
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0173870,46
Deniz Port. Para Piyasası Fonu0,7799860,46
Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0176610,46
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu7,2512920,46
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,029463-3,01
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu1,963095-2,80
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,021484-2,69
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu0,032567-2,65
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu1,581254-2,60
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,012910-7,92
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,020864-4,75
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,019632-2,59
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,026019-1,94
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,047854-1,39
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,035304-1,48
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu0,023697-0,90
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,063428-0,84
Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,016637-0,72
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen.Fonu(HSYF)0,912405-0,68
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,058697-2,20
Meksa Portföy İki. Değ. Fon0,049520-0,89
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,739835-0,74
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. ÖzelFon0,009607-0,72
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,032797-0,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,028251-2,71
Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,014783-2,70
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu0,048748-2,48
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,018799-2,42
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu1,737146-2,38
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF15,744068-3,48
Ak Portföy Altın Fonu0,047803-2,72
İş Portföy Altın Fonu0,023090-2,72
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,029831-2,72
TEB Portföy Altın Fonu0,050205-2,70


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:27
  1. Yatırımcı rehberi (6)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mbaye Diagne: Türkiye'nin en iyi futbolcusu benim
    1. Mbaye Diagne: Türkiye'nin en iyi..
    2. Bu ilçe, 7'inci kez taşınacak!..
    3. Kanserle savaşı çocukları için kazandı
    4. Kasım ayıihracat rakamları açıklandı
    5. İran yeni savaş gemisini Basra..
    6. İran yeni savaş gemisini Basra..
    7. Görme engelli haltercinin hedefi dünya..
    8. Türkiye DAEŞ'in kökünü kazıyor
    9. İYİ Parti'de adaylık müracaatları..
    10. Türkiye İslam dünyasının vicdanının..
    11. "Yeni nesil ders" önerisi Bakan Ziya..
    12. Ankara Barosu Başkanı Sağkan'dan HSK..
    13. Büyük gün 1 Ocak! İşsiz kalana 2 bin..
    14. Diyarbakır'ın "Erol Taş"ı,..
    15. G-20’nin ilgi odağı Erdoğan
    16. Finansal fair play kulüplere kâr ettirdi
    17. Türkiye yeni sezonda kış sporlarına..
    18. Ergenekon’un 'üstünü' örtme talebi
    19. İYİ Parti belediye başkan adaylık..
    20. Vodafone kariyer arayışındaki genç..
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi