Yatırımcı rehberi (6)01 Aralık 2018 Cumartesi 11:27
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,609238
|3,02
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,422244
|2,43
|Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu
|300,054553
|2,02
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|265,156390
|2,01
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,172574
|1,86
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,293467
|0,94
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,114095
|0,56
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,998000
|0,53
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,079768
|0,52
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,418450
|0,46
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,046620
|5,03
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,237241
|4,62
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu
|0,038613
|4,18
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,017976
|4,17
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,024401
|4,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,039707
|3,70
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,324059
|3,03
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,228778
|2,91
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,324011
|2,22
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,103087
|2,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,904382
|3,37
|AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,964937
|3,10
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,211954
|2,89
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)
|17,531667
|2,76
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029845
|2,24
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,514980
|0,46
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017387
|0,46
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|0,779986
|0,46
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,017661
|0,46
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|7,251292
|0,46
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu
|0,029463
|-3,01
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|1,963095
|-2,80
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,021484
|-2,69
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu
|0,032567
|-2,65
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu
|1,581254
|-2,60
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu
|0,012910
|-7,92
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020864
|-4,75
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019632
|-2,59
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026019
|-1,94
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,047854
|-1,39
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,035304
|-1,48
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu
|0,023697
|-0,90
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,063428
|-0,84
|Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,016637
|-0,72
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen.Fonu(HSYF)
|0,912405
|-0,68
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon
|0,058697
|-2,20
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,049520
|-0,89
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,739835
|-0,74
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. ÖzelFon
|0,009607
|-0,72
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,032797
|-0,52
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,028251
|-2,71
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,014783
|-2,70
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,048748
|-2,48
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu
|0,018799
|-2,42
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu
|1,737146
|-2,38
|Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|15,744068
|-3,48
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,047803
|-2,72
|İş Portföy Altın Fonu
|0,023090
|-2,72
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,029831
|-2,72
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,050205
|-2,70
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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