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Yatırımcı rehberi (6)

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Tacirler Portföy Kisa Vad. Borç. Araç.Fonu0,0332056,50
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. ÖzelFonu0,0193981,08
Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0183230,80
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu91,0133540,65
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. ÖzelFon0,0211370,64
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen.Fonu(HSYF)0,3855601,81
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0809861,52
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0420321,21
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank.His.S.Y.BYF11,9972140,91
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0443880,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,0421422,41
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon14,8740871,82
TEB Portföy İki. Değ. Fon0,0746391,37
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0435221,04
Vakıf Portföy İki. Değ. Fon121,3179950,98
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu1,2780061,18
Halk Portföy Kira Sert. (Sukuk) KatılımFonu0,0130510,95
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) KatılımFonu1,4331620,89
Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,2557320,75
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0141530,74
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
Finans Portföy Gümüş BYF16,3110430,31
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Para Piyasası Fonu0,0175800,47
İş Portföy Para Piyasası Fonu218,3944790,47
Finans Portföy Para Piyasası Fonu94,9129810,47
Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,5126030,47
ING Portföy Para Piyasası Fonu76,0786290,46
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,010859-17,43
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu0,021544-3,86
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fon4,724890-3,70
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç.Fonu0,129072-3,67
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fonu1,631813-3,54
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,014021-5,82
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu1,987422-3,78
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,048529-3,06
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,020967-2,93
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021905-2,66
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,029248-7,38
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu56,126058-6,76
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,052677-5,60
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,065813-4,44
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,063966-4,32
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,060018-3,58
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,998121-2,75
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon1,752849-2,01
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,035029-1,38
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon1,553516-1,30
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen.Fon(HSYF)0,038443-3,04
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)1,860045-2,32
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)1,177933-2,29
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu1,779469-2,22
AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu0,935903-2,15
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları
TEB Portföy Altın Fonu0,051599-0,92
Ak Portföy Altın Fonu0,049142-0,90
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,030664-0,90
HSBC Portföy Altın Fonu1,878684-0,89
İş Portföy Altın Fonu0,023735-0,89

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:03
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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