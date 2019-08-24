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Yatırımcı rehberi (5)

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,05'lik düşüşle Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Hayat Em. Katkı EYF ise yüzde 3,56'lık gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,093842-4,05
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,047098-3,90
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,103964-3,29
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,040362-2,73
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,477110-2,67
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen.Fonu(HSYF)0,991467-2,52
Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,018084-2,43
Yapı Kredi Port. BİST Temet.25 End. His. Sen. Fonu0,019616-2,32
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,053306-2,08
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20(HSY) BYF34,381042-1,85
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,015164-3,56
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,015200-3,55
NN Hay. Em. Katkı EYF0,016292-3,53
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,033196-3,40
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,015221-3,07
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,014838-2,91
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,015465-2,77
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,015723-2,69
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,016190-2,68
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,014866-2,57

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:04
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