Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 4,76'lık düşüşle İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.



Fiba Emeklilik ve Hayat His. Sen. EYF ise yüzde 3,62'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,049009 -4,76 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,097808 -4,61 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen.Fonu(HSYF) 1,017050 -4,44 Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018534 -4,33 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His.Sen. Fonu 0,020081 -4,25 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,953396 -3,66 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF) 56,652424 -3,38 Global Md Portföy Bir. His.Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,397948 -3,33 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20(HSY) BYF 35,029975 -3,26 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen.Fon (HSYF) 0,103478 -3,23 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054388 -3,62 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018588 -3,51 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF 0,039187 -3,32 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088937 -3,22 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü EndeksiEYF 0,021001 -2,99 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,074274 -2,99 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018001 -2,92 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070335 -2,86 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018691 -2,85 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024796 -2,84





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(Sürecek)