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Yatırımcı rehberi (5)

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 6,32'lik düşüşle İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 6,24'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)58,63-6,32
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,01-6,26
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,04-5,74
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,02-5,33
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu0,03-4,88
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu0,02-4,74
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,23-4,48
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,026567-4,36
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,07-4,33
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,03-4,32
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,04-6,24
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,04-5,26
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,06-3,97
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,10-3,79
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. ÜlkeleriYab. Değ. EYF0,03-3,74
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,02-3,68
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,070439-3,67
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,057288-3,60
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,022414-3,44
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,01061-3,38

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:03
  1. Yatırımcı rehberi (5)

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