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Yatırımcı rehberi (5)

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,81'lik düşüşle Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,44'lük gerilemeyle bu haftanın tek kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu0,03-5,81
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,01-4,83
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,02-4,74
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,03-4,66
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu0,04-4,56
QNB Finans Portföy Gümüş BYF19,01-3,98
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,07-3,93
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,070833-3,91
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu67,45-3,57
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,04-3,56
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,03-4,44
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,04-4,00
NN Hay. Em. Altın EYF0,02-3,33
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,03-3,31
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,02-3,29
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,02-3,28
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,028207-3,27
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,027331-3,27
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,027075-3,24
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,026283-3,24

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:08
  1. Yatırımcı rehberi (5)

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