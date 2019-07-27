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Yatırımcı rehberi (5)

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,02'lik düşüşle Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 1,78'lik gerilemeyle bu haftanın tek kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu0,03-1,02
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His.BYF F.S.F0,02-0,89
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,27-0,65
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,05-0,62
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,02-0,60
Bizim Portföy Altın Katılım BYF233,66-0,46
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)63,71-0,46
QNB Finans Portföy Altın BYF23,272677-0,39
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,04-0,37
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,10-0,23
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,03-1,78
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,01-1,42
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,04-0,79
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,04-0,45
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen.EYF0,06-0,14
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat.Değ. EYF0,01-0,03

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:04
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