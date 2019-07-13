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Yatırımcı rehberi (5)

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:18
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,54'lük düşüşle İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Hayat Emeklilik Katkı EYF ise yüzde 2,97'lik gerilemeyle bu haftanın tek kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)62,13-2,54
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,46-2,23
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,05-1,69
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,25-1,68
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,64-1,64
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,34-1,28
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu0,03-1,26
İstanbul Portföy His. Sen.Fonu (HSYF)0,034185-1,12
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,02-1,11
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,19-1,03
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,01-2,97
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,01-2,92
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,03-2,81
NN Hay. Em. Katkı EYF0,02-2,60
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,04-2,48
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,01-2,38
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,015593-2,35
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,014345-2,34
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,015061-2,22
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,014957-2,22

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:18
  1. Yatırımcı rehberi (5)

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