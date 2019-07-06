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Yatırımcı rehberi (5)

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:40
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 12,61'lik düşüşle Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF ise yüzde 2,59'luk gerilemeyle bu haftanın tek kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu(HSYF)0,02-12,61
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,01-6,76
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. ÖzelFon0,01-6,61
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,02-4,31
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF539,89-2,98
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,97-2,94
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,02-2,56
Fiba Portföy Altın Fonu0,021668-2,53
TEB Portföy Altın Fonu0,06-2,47
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,04-2,46
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,04-2,59
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,03-2,56
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,01-2,55
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,04-2,53
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,03-2,46
NN Hay. Em. Altın EYF0,02-2,45
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,027494-2,43
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,01986-2,39
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,028379-2,37
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,027513-2,37

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:40
  1. Yatırımcı rehberi (5)

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