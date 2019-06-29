Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,42'lik düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF ise yüzde 0,02'lik sınırlı gerilemeyle bu haftanın tek kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,58 -1,42 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu 68,52 -0,32 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,02 -0,22 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 556,48 -0,16 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,06 -0,05 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,38 -0,03 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,03 0,00 Emeklilik Fonu HaftalıkKaybettirenler Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat.Değ. EYF 0,01 -0,02

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)