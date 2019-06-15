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Yatırımcı rehberi (5)

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:07
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,93'lük düşüşle İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Fiba Emeklilik ve Hayat Tacirler Por. Değ. EYF ise yüzde 0,21'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,02-1,93
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,01-1,93
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,44-1,03
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,02-0,28
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,00-0,21
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,10-0,17
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,02-0,09
Emeklilik Fonu HaftalıkKaybettirenler
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,01-0,21
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,04-0,04

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:07
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