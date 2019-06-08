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Yatırımcı rehberi (5)

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:08
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 12,53'lük düşüşle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF ise yüzde 3,29'luk gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,01-12,53
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,02-6,03
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,07-6,00
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,31-4,59
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,97-4,30
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu0,04-4,29
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,04-4,13
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF562,35-3,83
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,07-3,48
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,07-3,46
Emeklilik Fonu HaftalıkKaybettirenler
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,07-3,29
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,06-2,90
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,04-2,70
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,06-2,66
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,04-2,59
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,01-2,58
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,02-2,53
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,04-2,41
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,04-2,34
NN Hay. Em. Altın EYF0,015989-2,15

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:08
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