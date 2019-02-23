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Yatırımcı rehberi (5)

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:32
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 0,93'lük düşüşle Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF ise yüzde 1,15'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,64-0,93
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,45-0,80
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,19-0,52
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,04-0,44
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,18-0,38
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu140,65-0,26
Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,26-0,22
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,48-0,18
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon(HSYF)0,10-0,12
HSBC Portföy Değ. Fon77,69-0,11
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,03-1,15
NN Hay. Em. Katkı EYF0,02-1,09
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,01-1,08
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,01-1,03
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,01-0,99
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,01-0,91
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,01-0,88
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,01-0,87
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,01-0,80
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,01-0,74

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:32
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