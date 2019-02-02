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Yatırımcı rehberi (5)

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:12
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,67'lik düşüşle QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,16 gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF499,98-1,67
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,03-1,32
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,05-1,20
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu0,02-1,02
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu1,80-0,84
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,06-0,77
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fon4,99-0,71
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz)Fonu0,05-0,63
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,06-0,63
Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları)Borç.Araç.Fonu0,04-0,57
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,01-1,16
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,02-0,77
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,07-0,62
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,05-0,57
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,06-0,56
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,04-0,49
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,06-0,49
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,06-0,48
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,03-0,48
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,08-0,47

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:12
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