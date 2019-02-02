Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,67'lik düşüşle QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.



Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,16 gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 499,98 -1,67 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu 0,03 -1,32 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,05 -1,20 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım(Döviz) Fonu 0,02 -1,02 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) KatılımFonu 1,80 -0,84 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,06 -0,77 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fon 4,99 -0,71 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz)Fonu 0,05 -0,63 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon 0,06 -0,63 Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları)Borç.Araç.Fonu 0,04 -0,57 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,01 -1,16 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF 0,02 -0,77 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,07 -0,62 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,05 -0,57 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,06 -0,56 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,04 -0,49 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,06 -0,49 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,06 -0,48 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,03 -0,48 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,08 -0,47

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(Sürecek)