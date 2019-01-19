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Yatırımcı rehberi (5)

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,33'lük düşüşle Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik İki. K.D.B.A. EYF ise yüzde 2,47'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,03-3,33
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,02-2,76
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,01-2,74
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,70-2,39
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu0,03-2,21
TEB Portföy Altın Fonu0,05-2,11
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,03-2,10
Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,02-2,09
HSBC Portföy Altın Fonu1,99-2,07
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,02-2,06
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,06-2,47
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,06-2,46
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,04-2,41
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,03-2,29
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,02-2,11
NN Hay. Em. Altın EYF0,01-2,10
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,02-2,10
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,02-2,10
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,01-2,06
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,02-2,03


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
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