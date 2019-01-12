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Yatırımcı rehberi (5)

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,12'lik düşüşle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Fiba Emeklilik ve Hayat K.D.B.A. Gr. EYF ise yüzde 0,51'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,13-1,12
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,02-0,94
QNB Finans Portföy Altın BYF20,41-0,92
Bizim Portföy Altın Katılım BYF204,98-0,73
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,39-0,73
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF526,08-0,65
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,19-0,48
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları)Borç. Araç.F.0,04-0,48
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,06-0,42
Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları)Borç.Araç.Fonu0,04-0,38
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,05-0,51
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,06-0,49
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,07-0,46
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,08-0,43
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,01-0,41
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,03-0,39
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,01-0,39
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,06-0,37
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,08-0,36
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,01-0,35

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
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