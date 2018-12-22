Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 14,26'lık düşüşle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bric Ülkeleri Yabancı Değişken EYF ise yüzde 4,13'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu 0,011848 -14,26 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu 53,112737 -9,44 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,027847 -8,99 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,048729 -8,54 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,061655 -7,63 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,058986 -6,64 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,888376 -6,36 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,933197 -5,88 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020423 -5,32 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu 0,030334 -5,05 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF 0,026769 -4,13 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF 0,031213 -3,71 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086915 -3,38 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042671 -2,48 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,062789 -2,41 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF 0,040328 -1,83 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,01402 -1,58 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009339 -1,48 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047828 -1,47 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF 0,018058 -1,39

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)