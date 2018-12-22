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Yatırımcı rehberi (5)

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:46
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 14,26'lık düşüşle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Bric Ülkeleri Yabancı Değişken EYF ise yüzde 4,13'lük gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,011848-14,26
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu53,112737-9,44
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,027847-8,99
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,048729-8,54
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,061655-7,63
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,058986-6,64
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu1,888376-6,36
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon0,933197-5,88
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,020423-5,32
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu0,030334-5,05
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,026769-4,13
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,031213-3,71
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,086915-3,38
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,042671-2,48
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,062789-2,41
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,040328-1,83
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,01402-1,58
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,009339-1,48
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,047828-1,47
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,018058-1,39

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 11:46
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