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Yatırımcı rehberi (5)

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:10
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 62,52'lik düşüşle Ata Portföy Birinci Değişken Fon oldu.

Halk Hayat ve Emeklilik Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 3,91'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,005406-62,52
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,028867-18,93
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,036099-4,40
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)0,868692-4,14
Strateji Portföy Bir. His. Sen.Fonu(HSYF)7,527011-2,99
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,029026-2,90
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,254782-2,87
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu(HSYF)0,103881-2,77
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,406147-2,60
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,033984-2,48
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,014245-3,91
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,012649-2,86
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,019622-2,76
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,028218-2,75
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,013597-2,72
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,012843-2,71
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,013149-2,61
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,012401-2,60
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,01301-2,58
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,012902-2,57

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:10
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