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Yatırımcı rehberi (5)

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:15
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 5,97'lik düşüşle Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. Hisse Senedi Yoğun BYF oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat Sürd. His. Sen. EYF ise yüzde 3,62'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank.His.S.Y.BYF11,660195-5,97
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,078394-5,84
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,040782-5,75
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,193227-3,56
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20(HSY) BYF32,134541-3,39
Strateji Portföy Bir. His. Sen.Fonu(HSYF)7,759241-3,26
Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,243164-3,26
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)3,234589-3,24
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)1,089754-3,18
Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen.Fonu(HSYF)0,388135-2,95
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,017108-3,62
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen.EYF0,048907-2,86
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,017256-2,86
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,080527-2,60
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,016692-2,55
NN Hay. Em. Karma EYF0,087246-2,53
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,044016-2,38
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,10175-2,32
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,100811-2,30
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,089041-2,30

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:15
  1. Yatırımcı rehberi (5)

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