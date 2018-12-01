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Yatırımcı rehberi (5)

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:27
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 7,92'lik düşüşle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat ve Emeklilik İki. K.D.B.A. EYF ise yüzde 2,75'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,01291-7,92
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,020864-4,75
QNB Finans Portföy Gümüş BYF15,744068-3,48
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,029463-3,01
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu1,963095-2,80
Ak Portföy Altın Fonu0,047803-2,72
İş Portföy Altın Fonu0,02309-2,72
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,029831-2,72
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,028251-2,71
TEB Portföy Altın Fonu0,050205-2,70
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,057688-2,75
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,021669-2,72
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,021509-2,70
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0202-2,69
NN Hay. Em. Altın EYF0,013455-2,69
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,013555-2,65
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,032645-2,62
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,022099-2,62
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,022976-2,62
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,022262-2,61

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:27
  1. Yatırımcı rehberi (5)

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