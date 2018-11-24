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Yatırımcı rehberi (5)

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 17,43'lük düşüşle Logos Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma EYF ise yüzde 4,01'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,010859-17,43
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,029248-7,38
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu56,126058-6,76
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,014021-5,82
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,052677-5,60
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,065813-4,44
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,063966-4,32
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu0,021544-3,86
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu1,987422-3,78
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fon4,72489-3,70
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,086984-4,01
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,078456-3,48
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,058178-3,46
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,055033-3,45
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,079133-3,44
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,051923-3,43
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,042718-3,43
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,052614-3,41
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,069692-3,41
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,039984-3,41

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:03
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