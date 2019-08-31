Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,45'lik getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Altın EYF ise yüzde 4,19'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,468043 8,45 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,375042 7,20 Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,027974 4,02 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041342 3,94 TEB Portföy Altın Fonu 0,069836 3,91 Garanti Portföy Altın Fonu 0,080962 3,89 ING Portföy Altın Fonu 0,031711 3,85 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,039258 3,84 Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,020986 3,83 İş Portföy Altın Fonu 0,031953 3,81 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032189 4,19 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,028240 4,11 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,033108 4,09 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029496 4,01 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,030986 3,97 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,030180 3,97 Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,031976 3,94 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018688 3,94 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,018966 3,93 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030975 3,93



