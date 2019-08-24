Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,72'lik getiriyle Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.



Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 4,45'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034723 6,72 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061982 5,94 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074363 5,94 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu 68,453296 5,66 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His.Sen. Fonu 0,035063 5,65 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,326720 5,30 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071185 5,28 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu 0,014291 5,24 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039288 4,78 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,998260 4,71 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF 0,036151 4,45 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107269 3,81 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074408 3,65 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059236 3,64 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,072960 3,60 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF 0,020630 3,16 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. ÜlkeleriYab. Değ. EYF 0,030625 3,03 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047393 2,93 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065862 2,83 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094435 2,81





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(Sürecek)