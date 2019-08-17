Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,54'lük getiriyle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.



Allianz Yaşam ve Emeklilik Altın EYF ise yüzde 2,97'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu 0,013580 4,54 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,325105 4,44 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,443861 3,83 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 245,128164 3,81 TEB Portföy Altın Fonu 0,066222 3,14 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039194 3,00 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037250 3,00 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020750 2,99 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023132 2,94 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027176 2,92 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028614 2,97 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027958 2,96 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017714 2,96 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030306 2,96 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029362 2,96 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017980 2,95 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029364 2,95 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028217 2,95 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029072 2,94 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031339 2,94

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)