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Yatırımcı rehberi (4)

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:07
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,52'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 1,97'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,0443734,52
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0207763,70
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0551213,40
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,5480243,04
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,0277782,43
Tacirler Portföy Değ. Fon1,2355582,28
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,3399012,22
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,681462,10
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu0,0318061,96
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,04061,83
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0162321,97
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0156231,86
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0232121,83
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,033841,81
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0114691,78
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF0,0152751,77
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0167611,70
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0151,60
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0657391,57
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0151741,56

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:07
  1. Yatırımcı rehberi (4)

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