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Yatırımcı rehberi (4)

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,18'lik getiriyle Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu oldu.

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF ise yüzde 2,47'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu0,0267653,18
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç.Fonu1,693792,46
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. ÖzelFon0,072522,43
QNB Finans Portföy Gümüş BYF19,7957182,39
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları)Borç. Araç.F.0,0455222,28
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0627192,15
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0398692,13
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fonu1,9566262,06
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,667461,97
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç.Fonu0,1555721,95
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0621832,47
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0833032,42
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0945652,39
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,0660752,38
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0953712,33
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,015382,32
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,0960132,27
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0477482,26
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0637162,16
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,015412,15

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:03
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