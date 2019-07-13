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Yatırımcı rehberi (4)

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:18
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,22'lik getiriyle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik B.R.I.C. Ülkeler Yabancı Değişken EYF ise yüzde 1,86'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,01567,22
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022194,30
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,037291,76
Fiba Portföy Altın Fonu0,0220371,70
ING Portföy Altın Fonu0,0286991,68
İş Portföy Altın Fonu0,0289171,68
Deniz Port. Altın Fonu0,0326971,68
Ak Portföy Altın Fonu0,0594441,67
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu69,3592451,67
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0354391,67
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,0391141,86
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0272091,81
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0265781,75
NN Hay. Em. Altın EYF0,0168681,71
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0279631,71
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0270161,69
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0268651,65
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0281971,65
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0290851,64
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0298211,63

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:18
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