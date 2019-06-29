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Yatırımcı rehberi (4)

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:02
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,52'lik getiriyle Tacirler Portföy Değ. Fon oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 2,78'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Tacirler Portföy Değ. Fon1,1383244,52
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0156034,11
Strateji Portföy Bir. His. Sen.Fonu(HSYF)8,5481253,96
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu(HSYF)0,1171713,82
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0476663,18
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0946162,92
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,072192,85
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His.Sen. Fonu0,0259422,80
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu0,0261582,74
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,024872,61
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0552042,78
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0621612,71
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0157892,67
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0147782,60
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0460082,53
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0660992,51
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0632822,50
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0145162,46
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,015622,45
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,015412,43

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:02
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