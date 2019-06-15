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Yatırımcı rehberi (4)

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:07
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,95'lik getiriyle Tacirler Portföy Değişken Fon oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat Uzun Vad. K.B.A. EYF ise yüzde 5,02'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0301484,95
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,01894,62
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4353644,37
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6088164,07
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0768083,65
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,043153,52
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1818523,51
QNB Finans Portföy Altın BYF22,6962883,41
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0236273,26
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3756462,76
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0303885,02
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0148525,01
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0136984,59
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0139934,54
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0146834,48
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,0135864,42
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0139524,40
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,0145594,35
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0139834,30
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0136894,26

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:07
  1. Yatırımcı rehberi (4)

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