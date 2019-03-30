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Yatırımcı rehberi (4)

30 Mart 2019 Cumartesi 11:19
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 1,95'lik getiriyle İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 2,24'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0561121,95
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF537,938831,76
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0525571,75
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.Araç. Fonu0,0337581,45
Deniz Port. Altın Fonu0,0298051,42
İş Portföy Altın Fonu0,0263151,42
ING Portföy Altın Fonu0,0262071,40
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0235791,36
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,072861,34
TEB Portföy Altın Fonu0,0571211,34
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0120572,24
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,024161,36
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,025421,35
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0154891,35
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0247211,34
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0252581,34
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0245881,32
NN Hay. Em. Altın EYF0,0153361,30
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,027031,29
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0257051,27

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:19
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