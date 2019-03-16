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Yatırımcı rehberi (4)

16 Mart 2019 Cumartesi 11:12
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,39'luk getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,27'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,0458414,39
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0334143,41
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen.Fonu62,1917293,12
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0150922,92
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0583272,79
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0683882,48
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0219782,32
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0379172,21
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,1625781,94
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen.Fonu0,0262111,87
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,0308543,27
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0674142,09
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,0358022,04
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,0994761,84
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0547961,78
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0225761,59
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0151331,55
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0248381,53
NN Hay. Em. Altın EYF0,0149941,53
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0246841,51

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:12
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