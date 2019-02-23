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Yatırımcı rehberi (4)

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:31
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,56'lık getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu. Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF ise yüzde 2,75'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,04345210,56
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)19,4210674,23
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon SepetiFonu0,0144664,05
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0220953,72
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0213683,57
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0267843,46
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu(HSYF)0,9342663,29
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0381923,22
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen.Fonu (HSYF)1,3012172,89
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,036122,88
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0105592,75
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0155782,72
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0256112,71
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0151432,69
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0225532,69
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0248642,69
NN Hay. Em. Altın EYF0,0150142,67
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0241962,61
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0236382,60
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0240562,60

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:31
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