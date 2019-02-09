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Yatırımcı rehberi (4)

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,23'lük getiriyle Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 1,74'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz)Fonu0,0461342,23
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0049162,13
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz)Özel Fonu0,0355442,06
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,4722391,91
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz)Fon5,0769791,74
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz)Özel Fonu5,5022151,72
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç.Fonu1,72941,72
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF507,51561,51
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,0900191,45
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç.Fonu0,1400041,26
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0113031,74
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0172841,61
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0562181,15
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0105831,12
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,0131981,07
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,0183420,98
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,017590,90
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,012170,87
Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF0,0161550,86
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert.Katılım EYF0,0107110,86


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:03
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