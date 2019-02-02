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Yatırımcı rehberi (4)

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:11
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,32 ile İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 5,37'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF)67,5635295,32
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0699454,69
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu0,0405374,22
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,4178634,08
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0243293,78
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1381073,75
Tacirler Portföy Değ. Fon1,0068823,58
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4518673,53
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021333,44
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0185893,42
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,0465495,37
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,014384,14
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0318264,11
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0154944,01
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0145073,93
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,014673,92
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0148173,83
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0145063,67
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0139383,56
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0149783,55

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:11
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