Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,32 ile İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.



Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 5,37'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen.Fonu (HSYF) 67,563529 5,32 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069945 4,69 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His.Sen. Fonu 0,040537 4,22 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,417863 4,08 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024329 3,78 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,138107 3,75 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,006882 3,58 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,451867 3,53 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,02133 3,44 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,018589 3,42 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF 0,046549 5,37 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01438 4,14 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031826 4,11 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015494 4,01 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014507 3,93 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,01467 3,92 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014817 3,83 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014506 3,67 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013938 3,56 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,014978 3,55

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(Sürecek)

