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Yatırımcı rehberi (4)

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 15,37'lik getiriyle İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat Sürd. His. Sen. EYF ise yüzde 8,38'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,04705215,37
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,08980314,66
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)3,4923329,18
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,242998,61
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)1,1579418,09
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1048067,79
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0622167,45
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20(HSY) BYF34,2186147,42
Ak Portföy BIST Temettü 25End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0176587,31
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen.Fonu(HSYF)0,9742587,14
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0181928,38
NN Hay. Em. Karma EYF0,09336,94
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His.Sen. EYF0,0319476,80
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1068836,73
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0173846,59
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0674696,58
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0566666,49
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0208346,44
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0225916,08
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,0958716,06

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:03
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